לפני מסיבת העיתונאים: שם המפלגה החדשה תחת בנט נחשף לראשונה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ראשי ממשלת השינוי, הודיעו לפני זמן קצר על איחוד מפלגות לקראת בחירות 2026 הצפויות לצאת לפועל תוך חודשים, כעת נחשף שם האיחוד: לא עוד 'יש עתיד' או 'בנט 2026', מהיום ירוצו הצמד במפלגה תחת השם "ביחד" בהנהגתו של בנט.

המפלגה החדשה, תאחד את מפלגת יש עתיד של ראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, עם תשתיות המפלגה הנרקמת של ראש הממשלה לשעבר בנט הפועלת תחת השם הזמני 'בנט 2026'.

המפלגה תובל בראשות נפתלי בנט, שישמש ככל הנראה כיו"ר המפלגה והעומד בראשה, בזמן שלפיד צפוי לעמוד אך ורק במקום השלישי ולא השני, ככל הנראה בניסיון להשאיר פתח לאיחוד עם חבר הכנסת גדי אייזנקוט.