אחרי האיחוד | שלמה פילבר מעריך: זה ראש האופוזיציה הבא

איש התקשורת והיועץ הבכיר שלמה פילבר, מתייחס לאיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד, ומעריך: כך יסתיימו הבחירות הבאות

איש התקשורת והיועץ הבכיר, שלמה פילבר, מתייחס לאיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, ואומר כי בנט גזר על עצמו את תפקיד ראש האופוזיציה הבא.

"באיחוד, בנט נעל את תפקידו כראש האופוזיציה הבא", כתב פילבר והסביר: "לפיד הוא סמן השמאל-מרכז של האופוזיציה, משמאלו רק הדמוקרטים. בנט ולפיד סוגרים יחד עם הדמוקרטים את הפינה של כ 25 המנדטים בשמאל של המפלגות הציוניות".

פילבר ציין כי "נותרו כ-25 מנדטים של בוחרים שמורכבים מ 10 מנדטים שנטשו את לפיד אחרי ה-7.10, כשלא נכנס לקבינט המלחמה. יחד עם בוחרי ליברמן, גנץ והמתלבטים, שחלקם לא שוללים ישיבה בממשלה עם הליכוד והימין".

פילבר חתם וכתב כי "אם יתאחדו יקימו ממשלה עם הליכוד, ואם ירוצו מפוצלים מישהו מהם יכנס לקואליצית הימין. בכל מקרה בנט ישאר יו"ר האופוזיציה, ולפיד קנה כרטיס לכנסת הבאה".