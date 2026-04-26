ברדוגו בתגובה להתפתחות הדרמטית: "הוא מרוסק לגמרי"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו התייחס לאיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד ומסר: "מעיד על כך שהוא מרוסק לגמרי"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' לאיחוד המפתיע בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בדבריו הוא אמר: "הם בהיסטריה טוטלית. יש עוד הרבה זמן עד הבחירות - והם בחרו לנעול את עצמם באגף של הדמוקרטים. גוש השמאל. אני לא יודע איזה איש ימין יוכל להצביע ליאיר לפיד. זה גם מעיד על כך שלפיד מרוסק לגמרי. זה חיבור על גבול המטורף. ולמה לא צירפו את גדי איזנקוט? כי הוא מרוקאי?".

נזכיר כי בהודעתו כתב בנט: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".