בן גביר על המפץ הפוליטי: "היה ויישאר שמאל קיצוני"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגיב לאיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, ואומר כי בנט שוב הוכיח שהוא "שמאל קיצוני"

"ברית האחים של בנט-לפיד חוזרת למכור את המדינה לתנועה האסלאמית. בנט היה שמאל קיצוני ויישאר שמאל קיצוני", אמר בן גביר.