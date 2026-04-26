סמוטריץ' בתגובה ראשונה לאיחוד המפתיע: "לא מתערב לשמאל"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאיחוד המפתיע בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, ומסר: "לא מתערב לשמאל"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (ראשון) לאיחוד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בהודעתו הוא כתב: "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

נזכיר כי בנט הודיע: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".