זוכרים? הבטחות בנט שלא יקים ממשלה עם לפיד

" אני מסתכל לך בעיניים, לא אתן את ידי בשום מצב שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, עם או בלי רוטציה. לא כי הוא איש רע, אלא כי אני איש ימין והוא איש שמאל מלא מלא", היום הם רצים יחד ברשימה אחת לכנסת

זוכרים שבנט התחייב לא להקים ממשלה עם לפיד? אי אפשר לשכוח, ובכל זאת, אנחנו כאן כדי להזכיר.

ערב בחירות 2021 הגיעו חברי ימינה לאולפן סרוגים ובזה אחר זה חזרו והתחייבו כי בשום אופן לא ישבו עם לפיד בממשלה, ואף פסלו את הרעיון הזה כספין של הליכוד והציונות הדתית.

בנט מבטיח שלא ישב בממשלה עם לפיד

יומיים לפני הבחירות, באולפן סרוגים בחאן אל אחמר הכריז בנט: אני מסתכל לך בעיניים, לא אתן את ידי בשום מצב שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, עם או בלי רוטציה. לא כי הוא איש רע, אלא כי אני איש ימין והוא איש שמאל מלא מלא.

ובהמשך: "יש ספין שנקים ממשלה עם לפיד – זה שקר מוחלט". על השאלה האם יקים ממשלה עם מרצ? השיב בנט: "לא. הם לא בעד מדינה יהודית ודמוקרטית".

ולסיום נפתלי בנט, באולפן חאן אל אחמר יומיים לפני הבחירות אומר במפורש: "אני מתחייב, שאני אהיה רק בממשלה ימנית".

חודשיים וקצת לאחר מכן, התהפך בנט, הפר את כל ההבטחות והקים ממשלה ברוטציה עם לפיד. עכשיו הם כבר רצים ביחד בסיעה משותפת לכנסת.

יש לציין כי מאז אותו ראיון, נפתלי בנט מסרב להתראיין לסרוגים לא כשהיה ראש ממשלה ולא לאחר מכן. חרם של כמעט 5 שנים. ממה הוא מפחד?