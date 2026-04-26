המדינה מחלקת מענק חדש: 2500 שקל למשפחה. כל הפרטים

המדינה החלה ליישם היום (ראשון) מתווה כלכלי חדש במסגרתו יחולק מענק על סך 2500 שקל למשפחה. כל הפרטים

משרד האוצר והמשרד לפיתוח הנגב והגליל השיקו הבוקר את מתווה הסיוע הכלכלי הממוקד ליישובי קו העימות. במסגרת התוכנית, יועברו עשרות מיליוני שקלים לכ-17 אלף בתי אב ביישובים הצמודים לגבול, במטרה לייצר תנועת קניות מיידית בעסקים המקומיים שספגו פגיעה ממושכת.

המענקים יועברו באמצעות "ארנקים דיגיטליים" וניתן יהיה לממשם אך ורק בעסקים הממוקמים בטווח של עד שני קילומטרים מהגבול. המערכת הטכנולוגית תזהה באופן אוטומטי בתי עסק שכתובתם נמצאת בטווח המוגדר ותאפשר את הרכישה.

מי זכאי ומה גובה המענק?

הזכאות למענק נקבעה עבור תושבים שהתגוררו ביישובי קו העימות לפני ה-15 בדצמבר 2024, על פי רשימות שגובשו ברשויות המקומיות. גובה הסיוע נקבע לפי הרכב משק הבית:

תושב יחיד יקבל 1,000 ש"ח.

זוג יקבל מענק של 2,000 ש"ח.

משפחה עם ילד (או הורה יחיד עם ילד) תזכה ל-2,500 ש"ח.

הזכאים יקבלו הודעת SMS לטלפונים הניידים עם קישור להנפקת כרטיס אשראי דיגיטלי באפליקציית "כאל". הכסף יהיה זמין למימוש בעסקי הגדר למשך שנתיים מיום הנפקת הכרטיס.

תמריצים למילואימניקים שיעברו לצפון

לצד הסיוע לתושבים הקיימים, אושר תקציב של 30 מיליון שקלים לעידוד הגירה ליישובי קו העימות, בדגש על קריית שמונה, שלומי ומטולה. המסלול מיועד לכ-500 משפחות של משרתי מילואים או בודדים שהעתיקו את מגוריהם ליישובים אלו החל מאמצע דצמבר האחרון.

משרתי מילואים יחידים (כגון סטודנטים) יקבלו סיוע של 1,000 ש"ח בחודש, ומשפחות יקבלו 2,000 ש"ח בחודש. המענק יינתן למשך שנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספת, כך שסך הסיוע למשפחה יכול להגיע ל-24,000 ש"ח בשנה. בדומה למענק התושבים, גם סיוע זה מיועד לרכישות בעסקים המקומיים בטווח של 2 ק"מ מהגדר בלבד.

תושבים הסבורים כי הם זכאים למענק אך לא קיבלו הודעה, יוכלו לפנות לוועדת חריגים דרך מוקד טלפוני ואתר ייעודי שיוקמו במהלך השבוע הקרוב.