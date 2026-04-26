הקהל השתגע: אייל לוי חגג 16 עם מופע מטורף ומחווה לג'סטין ביבר

אייל לוי חגג יום הולדת 16 במופע ראשון בהאנגר 11 - וכל הכרטיסים נחטפו תוך שבוע. עם אורחים מפתיעים, רגעים מרגשים על הבמה וקהל שלא הפסיק לשיר, הוא הוכיח שהוא כבר מזמן לא רק כוכב טיקטוק

אייל לוי, אחד השמות הכי חזקים היום בקרב בני הנוער, חגג אמש יום הולדת 16 במופע מיוחד בהאנגר 11 - וכל הכרטיסים אליו נמכרו מראש בתוך שבוע בלבד. זו הייתה הפעם הראשונה שלו על הבמה הגדולה הזו, כשהוא הופך לאמן הצעיר ביותר שהופיע במקום.

סולד אאוט, בלונים וקהל שלא הפסיק לשיר:

המופע, שהתקיים באווירה מושקעת במיוחד, כלל תפאורה, בלונים בכניסה, דיג'יי ורגעים שתוכננו לפרטים. לוי ביצע את הלהיטים הגדולים שלו, בהם "טיל נפץ", "מסובבת אותי", "בואי אלי", "אוהב אותך", "בא לי קיץ", "בומבוקלאט", "שוקו חם" וכמובן "מדויק" - השיר שהפך לוויראלי בטיקטוק ולפסקול של ילדי ובני הנוער בישראל.

ההתלהבות בקהל הייתה כל כך גדולה, שלוי ביצע את "מדויק" פעמיים במהלך הערב.

אייל לוי צילום: הודיה סיבוני

האורחים שעלו לבמה - והרגע עם אבא

במהלך המופע אירח לוי את הייפ קרו, גל ג'ומה עם הלהיט "קוקוריקו", עידו B, וגם את אביו רואי לוי, ממייסדי שוטי הנבואה. יחד הם ביצעו את "קול גלגל", "כל הילדים קופצים רוקדים" ו"אין אני" - שחזר לאחרונה לתודעה והפך לטרנד בטיקטוק אחרי 25 שנה.

אחד הרגעים המרגשים בערב הגיע כשלוי דיבר על הוריו, שר את הסינגל שכתב עליהם, ובהמשך גם העניק לאמו פרחים מהבמה.

אייל עם אבא רואי. צילום: ניר פקין

המחווה לג'סטין ביבר וההצצה לדואט החדש

ברגע קליל ומפתיע, לוי עשה מעין "ג'סטין ביבר בקואצ'לה": פתח לפטופ על הבמה, חיפש ביוטיוב והקרין על המסך את הביצועים הראשונים שלו - בהם "אוהב אותך", שיצא עוד לפני שמלאו לו 13, ו"גומות", הקאבר הראשון שהעלה לבניה ברבי. בהמשך חשף הצצה ראשונה לקליפ חדש ומסקרן שייצא בקרוב - דואט עם הזמר סטפן.

אייל לוי צילום: ניר פקין

חגיגת יום ההולדת

בסוף הערב עלו לבמה גם חבריו נועה סרבי ורותם אשרוב, שהפתיעו אותו עם עוגת יום הולדת. אחרי שלוש שנים של צמיחה מהירה ברשת, מאות אלפי עוקבים ומיליוני צפיות - אייל לוי הוכיח שההייפ סביבו כבר מזמן לא נשאר רק בטיקטוק.