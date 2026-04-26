רעידת אדמה במשפט נתניהו: "היועמ"ש לא ידע מזה בכלל"

הבסיס של תיק 4,000 קורס? הודעת תלונה של חוקר על מפקדו, חושפת דפוס פעולה מטריד בדרכי החקירות והראיות

הדיונים במשפט נתניהו המשיכו היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר אריה זיידנשטדט, חוקר ביחידת המודיעין של רשות ניירות ערך ועד ההגנה ה-15 במשפט, עלה לדוכן העדים ונתן עדות כחלק מניסיון קו ההגנה, להוכיח כי פעולות החקירה והראיות ב"תיק 4,000" הושגו ללא סמכות וללא אישור יועמ"ש מראש.

במהלך הדיון, ‏נחשפה הודעה שכתב זיינדשטדט לחוקרת דאז ציפי גז, חודשיים(!) לפני אישור היועמ״ש הראשוני לחקירת נתניהו בתיק הדגל.

בהודעה, מתלונן החוקר על מפקדו אלי לוי וטוען כי "בתפקידו כמנהל מחלקת חקירות, פעל הנ"ל תוך מידור ההנהלה הבכירה והיחידה המשפטית, התעלם מעמדתם המקצועית והוביל קו שכולו מוכוון השגת מטרות יחצ"ניות להאדרת שמו על חשבון שמם הטוב של נבחרי ציבור ובכירים בשירות הציבורי, תוך התעלמות בוטה מחובתו המקצועית להפעיל סמכות רק מקום שמתקיימת תשתית ראייתית מספקת.

בפעולות, פגע הנ"ל בכללי המנהל התקין, חרג מסמכותו, ניצל לרעה את מעמדו. פעילותו נגועה אינטרסים זרים ומעלה חשדות לכאורה לביצוע עבירות הפרת אמונים".