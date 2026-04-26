אין שום קידוש השם בחילונים שלובשים ציצית

בשנה האחרונה אנחנו עדים לתופעה שהולכת ומתרחבת ברחוב הישראלי: צעירים חילונים, ללא כיפה לראשם, לובשים ציצית מעל או מתחת לחולצה. יש מי שממהרים להתרגש, לראות בזה "ניצוץ יהודי" או "קידוש השם" של התקרבות למסורת. אבל הגיע הזמן להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד את האמת המרה: כשמנתקים את המצווה מהמהות, זה לא קידוש השם – זה חילול השם.

הציצית אינה קמע למזל ואינה טרנד אופנתי. היא מצווה שנועדה להזכיר לאדם את כל מצוות ה', כפי שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם". כשנער לובש ציצית אבל נוסע בשבת, מקלל או מתנהג בבריונות, הוא יוצר עיוות נורא. המראה של אדם נושא סמל יהודי מובהק בעודו מתנהג כחילוני גמור שאינו מחויב לדבר, גורם לזלזול במצווה ובמי שנתן אותה.

השיא הכואב של התופעה הזו הגיע לנגד עינינו בתיעוד המזעזע מרצח ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה. בתוך סרטון האלימות הקשה, נראו חלק מהנערים התוקפים כשהם לובשים ציצית. אין חילול השם גדול מזה. לראות את סמל הקדושה היהודי מתנפנף בזמן שמתבצע פשע שנאה ואלימות אכזרית כל כך – זהו שפל מוסרי ודתי שצריך להרעיד את אמות הסיפים.

אנחנו חייבים להפסיק להתפעל מכל גילוי חיצוני של מסורתיות שאין מאחוריו כיסוי. הניסיון "לאמץ" מצוות רק כי זה נראה טוב או מרגיש "מחובר", מבלי לקבל על עצמך אפילו את המינימום של תרי"ג מצוות או דרך ארץ בסיסית, פוגע בערך המצווה.

מי שלובש ציצית צריך לדעת שהוא מייצג את עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא. כשאין חיבור אמיתי למצווה, וכשהיא הופכת לאביזר בתוך סגנון חיים של הפקרות או אלימות, הציצית הופכת מעדות על קדושה לעדות על צביעות. הגיע הזמן להחזיר לציצית את כבודה, ולהפסיק לקרוא לכל אופנה חולפת "קידוש השם".