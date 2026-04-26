אחרי שיצאה נגד לוסי אהריש: אודיה פינטו חושפת שביטלו לה קמפיינים

כוכבת הרשת אודיה פינטו נשאלה האם דעותיה הפוליטיות פגעו בפרנסתה, ורמזה כי קמפיין גדול בוטל לאחר הביקורת שהשמיעה כלפי לוסי אהריש. כעת היא מתייחסת לסערה, מסבירה למה אינה חוששת להביע את עמדותיה - ומדגישה: "הפרנסה מגיעה משמיים".

כוכבת הרשת אודיה פינטו פתחה אמש (שבת) תיבת שאלות-תשובות בעמוד האינסטגרם שלה, שם נשאלה האם דעותיה הפוליטיות הובילו לביטול קמפיינים ושיתופי פעולה מסחריים.

פינטו, המזוהה עם עמדות ימין ואף הביעה לא פעם תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, בחרה שלא להשיב באופן ישיר, אך הזכירה סערה מתוקשרת מהעבר.

צפו בסרטון של אודיה פינטו

מתוך הסטורי של אודיה

הסערה סביב דבריה של לוסי אהריש

הסערה פרצה בעקבות דבריה של לוסי אהריש, שאמרה: "הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכם ועל חמתכם… בבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי אינשאללה, כדי לממש את זכותם הדמוקרטית במדינה היהודית הדמוקרטית". דבריה עוררו גל רחב של תגובות חריפות וביקורתיות ברשתות החברתיות.

התגובה של אודיה

בין המגיבים הייתה גם פינטו, שבחרה להשיב בסטוריז שפרסמה: "עם ישראל היקר יצא בכל כוחו ואחדותו! מדינת היהודים תמיד תישאר מדינת היהודים - היו רבים לפנייך ורבים אחרייך לוסי".

לאחר דבריה, פינטו קיבלה תגובות רבות ברשת, כאשר לא מעט גולשים הביעו תמיכה בעמדתה.

אודיה ובעלה אליאור. צילום: צילום מתוך האינסטגרם של אודיה.

"לא כולם מעזים לדבר"

בהמשך דבריה כעת, רמזה פינטו לנושא הרחב יותר של הבעת דעות פוליטיות בקרב משפיענים, ואמרה כי ישנם לא מעט אנשים ומשפיענים שבוחרים שלא להתבטא בפומבי.

לדבריה, רבים נמנעים מלכתוב דברים שמבטאים את דעותיהם הפוליטיות, בין היתר מחשש לתגובות או לפגיעה בפרנסה - אך היא עצמה בוחרת שלא לשתוק. היא מוסיפה כי "הפרנסה מגיעה משמיים", ולכן היא אינה חוששת להביע את עמדותיה בגלוי, גם אם הדבר עלול לעורר ביקורת או להשפיע על שיתופי פעולה.



