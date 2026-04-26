בג"ץ למדינה: 5 סנקציות על חרדים משתמטים בתוך 3 שבועות

האולטימטום של העליון: המדינה נדרשת להחליט בתוך 21 יום על שלילת הטבות המעונות, הדיור והתחבורה למשתמטים חרדים. השופט סולברג בביקורת חריפה על היעדר האכיפה המשטרתית: "אכיפה זעומה ביחס להפרה"

בצעד חריג ודרמטי, בית המשפט העליון הורה היום (א') למשיבי המדינה לקבל החלטות אופרטיביות בתוך שבועות ספורים בנוגע לשלילת הטבות כלכליות מחרדים המשתמטים מחובת הגיוס. המשנה לנשיא, נעם סולברג, קבע כי לאחר חודשים שבהם הממשלה נמנעה מיישום פסק הדין המקורי, אין מנוס מהוראה על צעדים מעשיים שיבטיחו את אכיפת החוק.

לוח הזמנים: החלטות על סנקציות בתוך 21 יום

השופטים קבעו מועדים קצובים וקשיחים עבור שורה של הטבות שהמדינה הגדירה ככאלו שניתן להתנותן בהסדרת מעמד צבאי בטווח הקצר:

הנחה ברכישת דירה ("מחיר מטרה"): מועצת מקרקעי ישראל נדרשת להתכנס בתוך 21 יום כדי להחליט כיצד להתנות את מתן ההטבה בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא.

סבסוד מעונות יום ומשפחתונים: משרד העבודה נדרש לקבל החלטה בתוך 21 יום על תיקון מבחני התמיכה, כך שהסדרת מעמד הורה שנקרא לשירות תשמש כתנאי-סף לקבלת הסבסוד.

סבסוד צהרונים: החלטה דומה נדרשת להתקבל בתוך 21 יום .

הנחות בתחבורה ציבורית ובארנונה: שרי האוצר, התחבורה והפנים נדרשים לקבל החלטה בנושא בתוך 35 יום.

השופט סולברג הדגיש כי שלילת הטבות אלו אינה מהווה פגיעה בזכויות מוקנות או "עונש", אלא הפסקת מדיניות מיטיבה שאינה יכולה להימשך כאשר החוק מופר ברגל גסה.

ביקורת חריפה על המשטרה: "אכיפה זעומה ביחס להפרה"

פסק הדין חושף נתונים מטרידים על היעדר שוויון באכיפה הפלילית נגד משתמטים. לפי הנתונים שהוצגו לבית המשפט, בעוד שהחרדים מהווים כ-80% מציבור המשתמטים, שיעורם בקרב המשתמטים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית עומד על כ-14% בלבד.

בית המשפט מתח ביקורת קשה על מדיניות המשטרה להימנע מפעולות אכיפה בריכוזים חרדיים מחשש להפרות סדר. "לא ניתן לקבל מצב שבו 'אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ' ו'כל דאלים – גבר'", נכתב בהחלטה. השופטים הבהירו כי חובה על המשטרה לסייע לרשויות הצבא ולאכוף את הדין גם בקרב הציבור החרדי.

אזהרה מפני "ערוצי מימון עוקפים"

בית המשפט חזר והדגיש כי הממשלה מחויבת לפעול בשקידה ראויה לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים חרדים, באופן שוויוני לכלל הציבור. כמו כן, השופטים הזהירו באופן מפורש את הממשלה מפני ניסיונות ליצירת ערוצי מימון שיעקפו את הסנקציות הכלכליות. "יצירת ערוצי מימון עוקפים עומדת בניגוד להוראות פסק הדין, וחותרת תחת חובת הממשלה לפעול לאכיפת חוק שירות ביטחון", נכתב בהחלטה.

המדינה נדרשת להגיש הודעת עדכון על ביצוע כלל ההוראות, הן במישור הכלכלי והן במישור הפלילי, עד ליום ה-1 ביוני 2026.