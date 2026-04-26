ל"ג בעומר מצומצם: זה המתווה של הרמטכ"ל לקיום ההילולה

סוגיית קיום הילולת ל"ג בעומר במירון עמדה במרכזו של דיון סוער בקבינט המצומצם ביום חמישי האחרון. הדיון, שעלה לסדר היום ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חשף פער משמעותי בין עמדת הדרג הצבאי לבין ההחלטות הפוליטיות שהתקבלו לאחר מכן.

במהלך הדיון, הציג הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר עמדה נחרצת לפיה קיימת סכנה ממשית בקיום האירוע במתכונת רחבה בשל המצב הביטחוני. בעקבות האזהרה, התקבלה החלטה רשמית לפיה ההילולה תתקיים במתכונת מצומצמת שתוגבל ל-1,000 איש בלבד.

ביום שישי בבוקר החלו משרדי הממשלה הרלוונטיים – משרד התחבורה ומשרד ירושלים ומסורת ישראל – להיערך לביצוע ההחלטה. למשרדים נמסר בעל פה כי עליהם להיערך להילולה במתכונת המצומצמת, תוך עדכון כי הנחיה כתובה ומפורטת תצא בהמשך היום.

אלא שלמרות ההחלטה המקורית שהתבססה על חוות הדעת הביטחונית, חלה נסיגה בעקבות לחצים פוליטיים שהופעלו על הדרג המדיני. הלחץ הוביל לביטול ההחלטה להגביל את מספר המשתתפים ל-1,000 איש, ובכך בוטלה למעשה ההנחיה המצומצמת עליה התריע הרמטכ"ל.

כעת נערכים במשרדי הממשלה למתכונת החדשה-ישנה, בזמן שבמערכת הביטחון עוקבים אחר ההשלכות של קיום האירוע בניגוד לאזהרות המקוריות שהוצגו בקבינט.