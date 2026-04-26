בלייר ונייט שוב יחד: איחוד נוצץ לכוכבי "אחת שיודעת"

המעריצים של סדרת הקאלט "אחת שיודעת" זכו בסוף השבוע האחרון למנת נוסטלגיה גדושה, כאשר לייטון מיסטר (בלייר וולדורף) וצ'ייס קרופורד (נייט ארצ'יבלד) תועדו יחד באירוע בלוס אנג'לס. המפגש המרגש התרחש כמעט 14 שנה לאחר שידור פרק הסיום של הסדרה המצליחה ב-2012.

השניים, שנראו קרובים ונינוחים, הצטלמו יחד וגרמו לרשתות החברתיות לסעור. מיסטר הגיעה לאירוע בשמלה שחורה ואלגנטית ששידרה וייב "בלייר" קלאסי, בעוד קרופורד שמר על מראה קז'ואל-שיק מחויך.

איחוד כוכבי אחת שיודעת

למרות שהדמויות שלהם בסדרה ידעו עליות ומורדות (מזוגיות מלכותית ועד בגידות כואבות), במציאות השניים נשארו חברים קרובים לאורך השנים. בראיונות קודמים סיפר קרופורד כי הם שומרים על קשר, אך תיעוד פומבי של השניים יחד הוא מחזה נדיר יחסית.



