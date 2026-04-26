דיווח: הרצוג לא יעניק חנינה לנתניהו - וינסה לקדם הסדר טיעון

נשיא המדינה יצחק הרצוג לא מתכוון להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו בשלב הזה, וינסה במקום זאת לקדם הסדר טיעון - כך דווח היום (ראשון) בעיתון "ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים ישראלים, הרצוג מאמין שיש אפשרויות אחרות חוץ מחנינה, וסבור כי התפקיד המרכזי של הנשיא הוא לטפח אחדות. מסיבה זו, הוא לא מתכוון להחליט בנושא בשלב הזה - כשהוא מעדיף במקום זאת לנסות להגיע לפתרון דרך שיחות ומשא ומתן.

בלשכת הנשיא מסרו בתגובה לפניית ה"ניו יורק טיימס" כי "כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי רה״מ נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות. על כן, סבור הנשיא כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט". בלשכת ראש הממשלה לא הגיבו לדיווח.