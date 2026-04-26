היועמ"שית דורשת מהממשלה סנקציות נגד משתמטים

היועמ"שית במכתב חריף לשרים: "הדיון בממשלה חייב להסתיים בהחלטות אופרטיביות". המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, מבהיר כי לא ניתן להסתפק עוד בעבודות מטה שלא מניבות פרי, ודורש להנחות את משרדי הממשלה לקדם סנקציות כלכליות וצעדים ממשיים ליישום חובת הגיוס:

מכתב שנשלח הבוקר (א') לשרי הממשלה מטעם ד"ר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה מציב דרישה נחרצת לשרי הממשלה לקראת הדיון המתוכנן בצעדי אכיפה כלכליים-אזרחיים להעלאת שיעור הגיוס בקרב חייבי גיוס מהמגזר החרדי.

במכתב מדגיש ד"ר לימון כי הדיון הצפוי אינו יכול להסתכם בהצהרות, אלא חייב להוביל לקידום צעדים אופרטיביים מול משרדי הממשלה השונים. דרישה זו מגיעה על רקע פסיקת בית המשפט העליון ופקודות הצבא, המחייבות כיום גיוס של בני הישיבות בהיעדר מסגרת חוקית פוטרת.

ביקורת על גרירת הרגליים

ד"ר לימון סוקר במכתבו את השתלשלות האירועים מאז פקיעת תוקפו של חוק הגיוס, ומציין כי המועד לקיום פסק הדין חלף כבר ב-1 באפריל 2024, מבלי שנעשה דבר מצד הממשלה. הוא מזכיר כי הנחיית ראש הממשלה מינואר 2026 להגשת המלצות לצעדי אכיפה תוך 30 יום לא מומשה, וחלפה ללא הגשת המלצה אחת לרשות הממשלה.

עוד נחשף במכתב כי במהלך הדיון בבג"ץ ב-12 באפריל 2026, טען מזכיר הממשלה כי פסק הדין מבוסס על עבודת מטה שלא נעשתה. בתגובה לכך, השיבה השופטת וילנר כי "פסק הדין הוא חלוט והוא מחייב כל אחד ואחד במדינת ישראל". השופט סולברג הוסיף בביקורתיות: "מה שאתם עושים זה להטביע את כולנו בים הבירוקרטיה מבלי להצביע על הפתרון האמיתי".

"חובת השוויון לא מאפשרת דחייה"

המכתב מבהיר כי הממשלה יכולה לנקוט בצעדים שאינם מחייבים חקיקה כדי לקדם את מימוש חובת הגיוס. "בחלוף חמישה חודשים מהמועד בו ניתן פסק הדין האמור... נבקש להדגיש כי על הדיון שיתקיים היום בממשלה להסתיים בקבלת החלטות אופרטיביות והנחיית משרדי הממשלה לפעול בהקדם האפשרי לקידום צעדים ממשיים".

ד"ר לימון חותם את דבריו בכך שהדבר מתחייב לאור פסיקת בית המשפט העליון, חובת השוויון בנטל, וצורכי הצבא הדוחקים בכוח אדם סדיר. "אנחנו עומדים לרשות הממשלה לסייע בכל הנדרש, כתמיד", סיכם המשנה ליועמ"שית.