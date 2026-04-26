הסוף לקמפיין השנאה: הוסרו הפרופילים שהתחזו לחרדים ברשת

שבועיים אחרי חשיפת רשת הפרופילים שהתחזו לחרדים והפיצו תכני הסתה, בארגון "פייק ריפורטר" אישרו כי רשת X הסירו את החשבונות הללו, שאומתו כבעלי מאפייני פעילות זדונית

שבועיים אחרי פרסום הדו"ח של "פייק ריפורטר" שחשף רשת של פרופילים המתחזים לחרדים ומפיצים תכנים מסיתים וקיצוניים, בארגון המחקר אישרו כעת (ראשון) כי רשת X הסירה את החשבונות הללו - זאת לאחר שהם אומתו כבעלי מאפייני פעילות זדונית המפרים את חוקי הפלטפורמה.

"הסרת החשבונות הזדוניים היא צעד חשוב בצמצום פעילותן של רשתות השפעה זרות הפועלות לפגיעה בלכידות החברתית בישראל" אמרו בארגון. "נמשיך לאתר, לחשוף ולסכל פעילות זדונית ברשת. שיתוף הפעולה עם הציבור הוא קריטי - אנו קוראים לדווח לנו על תכנים ומשתמשים חשודים, כדי שנוכל להמשיך להגן על המרחב הדיגיטלי ועל הדמוקרטיה הישראלית".

כזכור, בשבועות האחרונים חשף פייק ריפורטר רשת של פרופילים שפעלו ברשת X והתחזו לדמויות חרדיות, תוך הפצת מסרים אלימים ומסיתים נגד הציבור הלא-חרדי. לפי הדו"ח, כל החשבונות נפתחו במקביל בנובמבר 2025, והם פעלו תוך הסוואת מיקומם באמצעות VPN.

הפרופילים שהוסרו הציגו מאפיינים מובהקים של רשתות השפעה זרות: שימוש בתכנים מועתקים, פרסום מסרים זהים שנועדו לקדם אג'נדה פוליטית זרה ושיבושי שפה. עם זאת, בניגוד למקרים קודמים, חלק מהתכנים נכתבו בעברית תקינה והיו משכנעים, מה שהקשה על הזיהוי שלהם.

החשבונות פרסמו שורה של תכנים קיצוניים, בהם קריאות לאלימות והסתה נגד חילונים, אנשי שמאל ומערכת המשפט. בפייק ריפורטר ציינו כי מטרת הפעילות הייתה לצבוע את הציבור החרדי כולו כקיצוני ואלים, ובכך לעורר תגובות נגד ולהחריף את הקיטוב החברתי הגואה בישראל.

עוד עלה מהמחקר כי חלק מהתכנים שהופצו על ידי הפרופילים הועתקו מחשבונות אותנטיים של משפיענים ישראלים, במטרה לבסס אמינות ולחדור לשיח המקומי. הרשת פעלה בעיקר סביב נושאים רגישים, בהם מערכת המשפט, חוק הגיוס ומחאות חרדים.

בארגון המחקר מדגישים כי מדובר באיום מתפתח על השיח הציבורי בישראל, במיוחד לקראת תקופות רגישות כמו מערכות בחירות, וקוראים לציבור לגלות ערנות, לדווח על חשבונות חשודים ולהימנע מהדהוד תכנים לא מאומתים.