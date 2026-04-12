"לזרוק את החילונים מישראל": מתחזים לחרדים בקמפיין שנאה ברשת

דו"ח חדש חושף רשת של חשבונות שמתחזים לחרדים ב-X כדי להפיץ תכנים מסיתים ואלימים - בעיקר נגד הציבור החילוני - במטרה להגביר את הקיטוב החברתי

רשת של פרופילים המתחזים לחרדים ומפיצים דברי הסתה ואלימות פועלת ברשת X בחצי השנה האחרונה - כך עולה מדו"ח חדש של ארגון המחקר "פייק ריפורטר", שנאבק בפעילות זדונית ברשת.

בארגון מסבירים כי מאחורי פעילות זו עומדים גורמים זרים שמטרתם לפרסם תכנים קיצוניים, כך שיעוררו כעס ויובילו לשנאה נגד הציבור החרדי.

במסגרת ניטור פעילותן של רשתות ההשפעה הזרות ברשת הישראלית, התגלו לאחרונה לפחות ארבעה חשבונות חשודים עם תמונות פרופיל של דמויות חרדיות. המשתמשים הם "חיים אלוש", "שמעון" ו"יעקב" (שני יוזרים תחת שם זה).

כל החשבונות נפתחו בנובמבר 2025, כשהם מפעילים שירות VPN כדי להסתיר את מיקומם האמיתי ומפגינים סימנים מוכרים של רשתות השפעה זרות - בהם שיבושי שפה, העתקת תכנים אותנטיים מחשבונות אחרים על מנת לבסס אמינות, ופרסום טקסטים זהים.

עם זאת, בניגוד לרשתות זרות אחרות שנחקרו בעבר, במקרה זה הפרופילים כתבו לרוב בעברית תקינה ופרסמו תכנים משכנעים שהוליכו שולל את הציבור.

בין היתר פרסמו החשבונות החשודים ציוצים בהם נכתב כי "בית המשפט עובדי השטן שולחים מתנקשים לטבוח ביהודים", "השמאלנים הם אויבי התורה והיהדות, הם רק תועבה אנושית, עבדי השטן" וכי "הגיע הזמן לזרוק את החילונים מישראל". זאת לצד תכנים מסיתים רבים נוספים נגד חילונים ואנשי שמאל.

ציוץ של 'יעקב' צילום: צילום מסך מרשת X

בדיקה העלתה כי חלק מן הטקסטים שהועתקו נלקחו מחשבונותיהם של משפיעני הרשת כנרת בראשי, עידו שיפוני ואיתי לשם. הפרופילים המתחזים נהגו לפרסם תכנים בנושאים המעוררים דיון ומחלוקת בין הציבור החרדי והחילוני: מערכת המשפט, חוק הגיוס, מחאות חרדים, תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו ועוד.

קמפיין רשת כדי לעורר שנאה בישראל

ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, אמר כי "הרשת הזו, שאינה מופעלת על ידי ישראלים, פועלת לפרסם מסרים קיצוניים במטרה לעורר שנאה כלפי הציבור החרדי. המתחזים פועלים בצורה מתוחכמת תוך כדי הסוואת מיקומם ושימוש משכנע בשפה העברית. הפרקטיקה הזו פוגעת בעיקר בציבור החרדי, בו בזמן שהיא פוגעת בחוסן הלאומי ובציבור הישראלי כולו".

"הסכנה הזו, שנועדה להטות את דעת הקהל ולהעמיק את הקיטוב החברתי, תלך ותתעצם ככל שנתקרב לבחירות" הוסיף והזהיר רוזן בסיכום דבריו. "זו צריכה להיות קריאת השכמה למובילי הציבור החרדי, לגופי האכיפה ובראשם השב"כ וכן לוועדת הבחירות המרכזית".