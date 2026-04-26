מבזקים
סרוגים

לקראת הצהריים: פיקוד העורף בהודעה לציבור

ט' אייר התשפ"ו
לקראת הצהריים: פיקוד העורף בהודעה לציבור
כיפת ברזל צילום: (פלאש90)

פיקוד העורף מסר היום (ראשון) הודעה לציבור, לפיה בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים היום בשעה 14:05 במרחב נאעורה.

במידה ותופעל התרעת אמת, תשמע אזעקה נוספת, ובמקביל תופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים.


גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה