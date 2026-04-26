אחרי חודש וחצי של בריונות ויחס לא מכבד: פאינה הודחה מהאח הגדול

אחרי חודש וחצי סוערים בבית האח הגדול, פאינה, אחת הדיירות הכי מדוברות בעונה, הודחה מהמשחק. ההתנהלות שלה כלפי שאר הדיירים, שכללה לא מעט עימותים ותגובות שעוררו ביקורת, ליוותה אותה עד לרגע ההדחה

ט' אייר התשפ"ו
פאינה צילום: האח הגדול

פאינה הודחה אמש מבית האח הגדול, אחרי עונה שבה הצליחה לעורר לא מעט רעש - אבל הרבה פחות אהדה.

כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בדמות חריגה בנוף הבית. פאינה הייתה הדיירת המבוגרת ביותר, ופער הגיל בלט גם בהתנהלות שלה - לעיתים היא נראתה מנותקת משאר הדיירים, גם בשיח וגם בגישה.

התנהלות שעוררה ביקורת

אבל זה לא נגמר שם. לאורך העונה היא ניהלה לא מעט עימותים, ירדה על דיירים אחרים, צחקה עליהם - ובלא מעט רגעים גם הואשמה בהתנהלות בריונית. ההתנהגות הזו גררה ביקורת חוזרת מצד הצופים, והודחה באותו יום שבו נכנסה הכניסה השנייה הדרמטית, שהביאה איתה דיירים חדשים.

האח הגדול.פאינהצילום: האח הגדול.

בסופו של דבר, נראה שהקהל הכריע: פאינה לא הצליחה לצבור בסיס אוהדים רחב, לא בבית ולא מחוצה לו, כך, דווקא כשהעונה מנסה להתניע מחדש - אחת הדמויות הכי מדוברות בה נשארת בחוץ.

