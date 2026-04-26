גרזן לראש וסחיטת כופר: כך פיתו, חטפו וסחטו אנשי עסקים בנגב

8 נאשמים, בהם נשים, פעלו במסגרת רשת מאורגנת שפיתתה אנשי עסקים למקומות מבודדים בנגב – שם הם נחטפו, הותקפו באלימות קשה ואוימו בנשק ובגרזנים כדי לסחוט דמי כופר ממשפחותיהם. בסוף השבוע הוגשו נגדם כתבי אישום

שוטרי מחוז הדרומי חשפו הבוקר (ראשון) בתום חקירה סמויה ומורכבת כנופיית פשיעה אלימה, שפעלה בשיטת "כיפה אדומה" לפיתוי, חטיפה וסחיטה של אנשי עסקים. בסוף השבוע האחרון הוגשו על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי) כתבי אישום נגד 8 מחברי הכנופייה, בהם גם נשים, בגין שורת עבירות חמורות.

שיטת הפעולה: פיתוי, מארב וסחיטה באיומי נשק

מהחקירה המסועפת עולה כי במהלך חודש מרץ האחרון קשרו הנאשמים קשר להפעלת מנגנון פשיעה שיטתי. במסגרת השיטה, נשים החברות בכנופייה יצרו קשר עם אנשי העסקים שהיוו את קורבנות היעד, ותוך הצגת מצגי שווא פיתו אותם להגיע למפגשים ליליים במקומות מבודדים. בהגיעם לנקודת המפגש, המתינו לקורבנות יתר חברי הכנופייה שביצעו את החטיפה והסחיטה.

באחד המקרים החמורים המתוארים בכתב האישום, הצליחו חברי הכנופייה להוציא את התוכנית אל הפועל: איש עסקים שפותה להגיע למפגש הותקף באכזריות נמרצת על ידי מספר חשודים. התוקפים ביצעו ירי חי מנשק חם, הצמידו אקדח לראשו של הקורבן, ואיימו על חייו באמצעות גרזן וכלי תקיפה נוספים. תוך כדי מסכת האלימות, הם דרשו מהקורבן ליצור קשר עם בני משפחתו כדי שיעבירו סכומי כסף גבוהים בתמורה לשחרורו. לאחר מכן נמלטו החשודים מהזירה כשהם שודדים ממנו רכוש.

מעצרים מורכבים וסיכול חטיפות נוספות

חוקרי המשטרה הצליחו לגלות כי לאירוע האלים קדמו מספר ניסיונות נוספים של אותה כנופייה להוציא לפועל חטיפות בשיטה זהה, אשר סוכלו בשלבים שונים.

עם המעבר לחקירה הגלויה, פשטו כוחות משטרה של המחוז הדרומי, בהובלת ימ"ר נגב ובשיתוף לוחמי לוט"ר מהמשמר הלאומי (מג"ב דרום) ובהכוונת יחידות המודיעין, על יעדים שונים. במסגרת המבצע נעצרו החשודים, תושבי הפזורה הבדואית, העיר ערד ותל אביב.

במשטרת ישראל ציינו עם הגשת כתבי האישום כי הם "רואים בחומרה רבה פעילות עבריינית מאורגנת הכוללת פיתוי, חטיפה וסחיטה תוך שימוש בנשק ואלימות קשה", והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחוללי פשיעה במטרה להגן על שלום הציבור וביטחונו