הדחה ומהפך לקראת רבע הגמר - הזוגות החדשים של "המירוץ"

הזוג שצלח לא מעט אתגרים ותמיד הצליח להתחמק מהמקום האחרון, הפסיד את כרטיס הכניסה לרבע הגמר. וגם - כל הזוגות במירוץ למיליון מתערבבים מחדש

לקראת רבע הגמר של המירוץ למיליון - ההפקה מבצעת מהפך בקרב כל המשתתפים. הזוג שהגיע למקום האחרון היה ספיר וספיר, למרות שתמיד היה נראה שהמזל משחק לצידן - הפעם הן הודחו ממש לפני רבע הגמר.

הן נתנו הכל עד הסוף, ושיתפו כי זו הייה חוויה מטורפת ששינתה את חייהן שלא ישכחו לעולם. נותרו רק 5 זוגות שהצליחו לעלות לשלב הבא.

כעת הפקת התכנית החליטה לשנות את כל החוקים ולערבב בין הזוגות מחדש. ואלו הזוגות החדשים: אור ואסף, עדי ומאי, טום ואיתי, אלמוג ודני ושלומי ואזי.

מי מהם יגיע ראשון למקטע הבא של המירוץ ומי יודח? הכל חלק מהאתגר החדש ברבע הגמר של המירוץ. לחצי הגמר יגיעו 4 זוגות ולגמר הגדול יגיעו רק 3 זוגות שיתחרו על הפרס הגדול.