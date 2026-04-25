7 נערים נעצרו בחשד למעורבות ברצח ימנו זלקה בפתח תקווה

התפתחות משמעותית בחקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז״ל: המשטרה עצרה הבוקר שבעה נערים, בני 13 עד 17, בחשד למעורבות ברצח.

הרצח אירע לאחר שזלקה, על פי החשד, ביקש מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי שלג לעבר לקוחות המקום. זמן קצר לאחר מכן התפתחה במקום אלימות קשה, שבמהלכה נדקר למוות.

המעצרים בוצעו בתום חקירה מאומצת של שוטרי מחוז מרכז, בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שרון.

לפנות בוקר פשטו הכוחות על כמה כתובות במקביל, לאחר שבידי החוקרים הצטברו ראיות משמעותיות הקושרות את החשודים לאירוע.

במשטרה מעריכים כי מאז הרצח ניסו החשודים להקשות על החקירה ולהימנע מאיתור.

לפי גורמי חקירה, חלקם כיבו את הטלפונים הניידים שלהם, לא שהו בבתיהם וניסו להסתתר. אחד החשודים שנעצרו הוא בן למשפחת פשע.

מוקד הפעילות היה מעצרו של החשוד המרכזי, נער בן 15, שאותר בדירת מסתור במרכז הארץ. במהלך הפעילות פרצו הבלשים את דלת הדירה, ולאחר שהחשוד ניסה להימלט מהמקום, הוא נעצר בתום מרדף קצר.

גם הוריו של החשוד המרכזי נעצרו, בחשד שניסו לשבש את החקירה ולסייע לו להסתתר.

החשודים צפויים להיות מובאים לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם, בעוד חקירת הרצח נמשכת.