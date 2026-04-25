התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון, שנכנסה לתוקפה בשישי בערב ותימשך עד למוצאי שבת בשעה 22:00. על פי התחזית, מצב הים יהיה גלי וגובה הגלים ינוע בין 70 ל-110 ס"מ, ללא צפי לשינוי משמעותי במהלך היממה הקרובה.

הרוחצים בחופים נקראים לגלות ערנות מוגברת בשל שורה של סיכונים, ובראשם סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים. מעבר לגובה הגלים, קיימת סכנה להיפצע מאבנים או סלעים המצויים במים, וכן חשש כבד מסחף מהאזורים הרדודים לעמוקים. בשירות המטאורולוגי מזהירים כי ייתכנו זרמים ומערבולות שעלולים לסחוף את הרוחצים ללב ים.

הנחיות בטיחות למבקרים בחוף

בשל התנאים המשתנים בים, הכוללים גלים שנשברים ומשנים כיוון, מומלץ לציבור לנהוג באחריות ולהישמע להוראות המצילים והפקחים בשטח. יש להיכנס למים אך ורק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה, ולהימנע לחלוטין מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים.

בנוסף, יש להימנע מעמידה על מזחים או שוברי גלים, שם קיימת סכנת פגיעה ישירה מהגלים, וכן להתרחק משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים שנוצרים בסמיכות אליהם. במקרה של רוחות חזקות, יש לשים לב לחפצים שעלולים לעוף ברוח וכן לזכור כי רוחות מזרחיות מגבירות את סכנת הסחיפה ללב ים.