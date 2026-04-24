בתום מרדף: סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן

המאבק בהברחת הנשק נמשך: תצפיות חיל האוויר וכוחות משל"ט ים המלח זיהו אתמול (חמישי), ניסיון הברחת אמצעי לחימה במרחב הגבול המזרחי. מיד לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל ומשטרת ישראל ניהלו מרדף שבסופו נעצר מבריח יחד עם רכבי שטח וציוד רחפנות.

לפי הודעת המשטרה, הכוחות שפעלו במקום איתרו ברכבים 12 אקדחים. בעקבות המרדף וסיכול ההברחה, החשוד שנעצר והאקדחים הועברו להמשך טיפול בימ"ר דרום.

רכב השטח שנתפס צילום: דובר צה"ל

מדובר צה"ל ומשטרת ישראל נמסר כי "צה"ל ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות של הברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".

כזכור, כחלק מתפיסת הביטחון החדשה וחיזוק ההגנה בגבול המזרחי, הוקמה בחודש האחרון מפקדת שליטה בגזרת ים המלח בפיקוד אוגדה 96. כוחות המשל״ט פרוסים במרחב במטרה לשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל.