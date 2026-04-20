בתוך בית ספר: צה"ל איתר אמצעי לחימה של המחבלים מכרמי צור

כוחות צה"ל איתרו והשמידו אמצעי לחימה השייכים למחבלים שיידו מטענים ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור לפני כשבועיים. צפו בתיעוד

כוחות צה"ל איתרו והשמידו אתמול (ראשון) אמצעי לחימה השייכים למחבלים שיידו מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור לפני כשבועיים. באירוע לא היו נפגעים.

שני המחבלים נעצרו במבצע חטיבתי של חטיבת עציון שנערך אחרי השלכת המטענים, והועברו לחקירת השב"כ. בעקבות חקירתם, כוחות צה"ל ומג״ב איו״ש איתרו והשמידו מצבור מטענים שהוסתר במרחב בית הספר בכפר בית אומר. לא נגרם נזק לתשתיות בית הספר במהלך השמדת מצבור המטענים.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל רואה בחומרה את השימוש בבתי ספר כתשתית לפעילות טרור וימשיך לפעול לסיכול טרור".