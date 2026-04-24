נתניהו חושף: עברתי ניתוח להסרת גידול סרטני

ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף היום (שישי) כי הדו"ח הרפואי השנתי שלו, התפרסם והוא מבקש למסור עדכון לציבור.

בדו" ח נכתב כי ב-2024, נתניהו עבר ניתוח להסרת סרטן הערמונית והקרנות "ללא גרורות".

בנימין נתניהו צילום: דוח רפואי

בהודעה שמסר לציבור, הוא כותב: ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:

ברוך השם, אני בריא, אני בכושר גופני מצויין, הייתה לי בעיה רפואית קטנה בערמונית שטופלה לחלוטין. תודה לאל, זה מאחוריי".

עוד הוא הוסיף: "לפני שנה וחצי עברתי ניתוח מוצלח בערמונית שפירה מוגדלת ומאז אני במעקב רפואי שגרתי. במעקב האחרון התגלה כתם קטנטן של פחות מסנטימטר בערמונית.

בבדיקה התברר שמדובר בשלב מוקדם מאוד של גידול ממאיר, ללא שום התפשטות או גרורות. הרופאים אמרו לי שזה מאוד שכיח אצל בני גילי, ושיש שתי אפשרויות: לא חייבים לטפל בזה, ניתן להישאר במעקב בלבד. אפשר לחיות עם זה, ורבים עושים זאת. לעבור טיפול ולהסיר את הבעיה.

אתם כבר מכירים אותי. כשמעבירים לי מידע בזמן על סכנה אפשרית, אני רוצה לטפל בה מייד. זה נכון ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. זה מה שעשיתי.

עברתי טיפול ממוקד שהסיר את הבעיה ולא השאיר לה זכר. הגעתי לכמה טיפולים קצרים, קראתי ספר, והמשכתי לעבוד. הכתם נעלם לחלוטין. ברוך השם ניצחתי גם את זה".

לסיום הוסיף נתניהו: "אני מבקש להודות לרופאים ולצוותים הרפואיים הנפלאים של בית החולים ״הדסה״ בירושלים. מכם, אזרחי ישראל, יש לי רק בקשה אחת: שימרו על הבריאות שלכם. היבדקו, והישמעו להנחיות הרופאים. ומכאן, ערב שבת, אני מתפלל לשלום פצועינו בגוף ובנפש, ושולח להם חיבוק חם ורפואה שלמה בשמכם".