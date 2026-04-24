בוגי יעלון: "מקווה ששופטי בג"ץ מבינים את הטעות שלהם"

הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון התייחס לתקרית החריגה בבג"ץ ואמר: "מקווה ששופטי בג״ץ, שפונו מן האולם, מבינים את הטעות של 11 מהם"

הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, התייחס היום (שישי) לתקרית בבג"ץ בה ניסו משפחות שכולות להתפרץ לאולם השופטים פונו ממנו והדיון נעצר.

בדבריו הוא אמר: "‏מקווה ששופטי בג״ץ, שפונו מן האולם, לנוכח קריאות המפגינים המוסתים ״לשחוט את השופטים״, מבינים את הטעות של 11 מהם, לאפשר למי שנמצא בניגוד עניינים מובהק עם המדינה, לכהן כראש הממשלה".

עוד הוא הוסיף: "‏מקווה שגם תשובתו של עורך הדין, שייצג בדיון את אחראי העל לטבח ה-7.10, הבהירה את מהות ניגוד העניינים, בין מי שעומד בראשות הממשלה, לבין המדינה. לפי תגובתם, השופטים נדהמו לשמוע, שאין כוונה למנות וועדת חקירה כלשהי, לפני שנשלים ניצחון בכל החזיתות… זה ההסבר הטוב ביותר לכך שאנחנו בתוך המלחמה הארוכה בתולדותינו, כשלאחראים לה, אין אינטרס להביא לסיומה - כי סוף המלחמה הוא סוף כהונת הממשלה.

‏אם זה לא ניגוד עניינים מובהק, אז מה כן!? ‏את ממשלת השקר, ההפקרה והבגידה- ממשלה עבריינית ומורדת בחוק - ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים, חייבים להחליף, כדי להציל את המדינה".