"אכזרי במיוחד": פרטים חדשים על על רצח ימנו זלקה ז"ל

פרטים חדשים על רצח ימנו זלקה ז"ל. המשטרה תיארה זאת כרצח "אכזרי במיוחד"

פרטים חדשים מתפרסמים היום (שישי) רצח עובד הפיצרייה ימנו בנימין זלקה ז"ל. המשטרה יודעת את זהות הקטינים המעורבים באירוע, ובקרוב יהיו מעצרים נוספים.

בעקבות חומרת האירוע החקירה עברה מתחנת פתח תקווה ליחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב שרון, אשר חוקרת ארגוני פשע.

במשטרה מעריכים כי באירוע הקשה בו נרצח בנימין זליקה, חייל משוחרר כבן 21, היו מעורבים כעשרה צעירים, כולם קטינים, אחד מהם הוא זה שדקר את העובד והשאר מעורבים בתקיפתו.

במשטרה בודקים האם חבורת הנערים, שהוצאו מהפיצרייה לאחר שריססו ספריי שלג, חיכו לעובד שיסיים את המשמרת ואז התנפלו עליו, כאשר אחד מהם שלף ככל הנראה סכין ודקר אותו.

גורם במשטרה אמר לישראל היום: "מדובר אירוע אכזרי במיוחד. אזרח נורמטיבי שנרצח סתם. הוא ביקש מהם בקשה לגיטימית כדי לשמור על הסדר בפיצרייה והאירוע הסתיים בצורה קשה ואכזרית".