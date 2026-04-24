מיכל הרצוג מגיבה לרצח המזעזע: "בלתי נתפס"

מיכל הרצוג, אשת הנשיא יצחק הרצוג, התייחסה לרצח המחריד של הנער ימנו בנימין זלקה ז״ל, ומסרה תנחומים למשפחתו

ז' אייר התשפ"ו
מיכל הרצוג מגיבה לרצח המזעזע: "בלתי נתפס"
מיכל הרצוג

רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, התייחסה היום (שישי) לרצח המחריד בפתח תקווה, בו נדקר למוות ימנו זלקה ז"ל לאחר שביקש מנערים ביום העצמאות לא להתיז ספריי שלג.

בהודעתה היא מסרה: "הלב נשבר לנוכח הרצח המזעזע של ימנו בנימין זלקה ז״ל, בחור צעיר שעמל ביומיום לפרנסתו בפיצרייה וביקש לשמור על כבוד המקום ולקוחותיו. בלתי נתפס כיצד נלקחים חיים.

‏המקרה בחקירה ואני סומכת על המשטרה שתעשה את המיטב והמירב להגיע לחקר המקרה במהירות. האחריות למנוע את המקרה הבא היא גם עלינו, החברה וההורים, וגם על גופי האכיפה".

עוד היא מרה: "‏אני מחבקת את משפחתו ואוהביו של ימנו. כל יום, אבל ודאי בימים אלו, חייבים להבין ולחנך שרק ערבות הדדית, כבוד וסובלנות יבטיחו לנו עתיד בטוח וטוב יותר. ‏יהי זכרו ברוך".

רצח ימנו בנימין זלקה

