ישפיע על בצלאל זיני? התפנית החריגה ששוקלים בפרקליטות

הפרקליטות שוקלת לסגת מעבירה אחת בכתב האישום, בנוגע להברחות סחורות לעזה. אם זה יקרה- מדובר בשינוי ענק על בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ

בימים אלו מתקיימים דיונים בצמרת הפרקליטות בהשתתפות פרקליטי המחוזות עם פרקליט המדינה האם לסגת מעבירת הסיוע לאויב במלחמה על הברחת הסחורות לעזה, כך דיווח היום (שישי) אבישי גרינצייג.

נזכיר כי פרקליט המדינה עמית איסמן, כפה את דעתו על צוות הפרקליטים והורה להחמיר את העבירות המיוחסות לחשודים לעבירת סיוע לאויב במלחמה.

בהמשך לכך כאמור, בימים אלו מתקיימת חשיבה מחדש בנושא, לאור קביעת בתי המשפט המחוזיים שחיוו דעה שלילית על היכולת להרשיע בסעיף זה, וכך גם החלטה של בית המשפט העליון, וכן לאור העובדה שהפרקליט הצבאי הראשי סירב להצטרף להרפתקה של ייחוס הסעיף החמור הזה, ותיקים נגד חיילים המתנהלים בבית דין צבאי לא יוחסה לנאשמים בהברחות סחורה הסעיף של סיוע לאויב במלחמה.

סביב הסעיף הזה של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מתנהל דיון ציבורי רחב, בעיקר בשאלה כיצד ניתן להגדיר זאת כך, ומדוע אזרחים מואשמים בכך, וחיילים לא. כעת נראה שאפילו איסמן מבין שיש לדון בכך בכובד ראש.