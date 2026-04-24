מכה לבן גביר: בג"ץ בהחלטה דרמטית לטובת היועמ"שית

שופטי בג"ץ הכריעו היום כי בעבודה על גיבוש טיוטת ההסכם עם בן גביר - ראש הצוות יהיה נציג היועמ"שית ולא נציג ראש הממשלה

שופטי בג"ץ קבעו הבוקר (שישי) כי בעבודה על גיבוש טיוטת ההסכם עם בן גביר - ראש הצוות יהיה נציג היועמ"שית ולא נציג ראש הממשלה כפי שרצה ראש הממשלה, וכפי שדרש בן גביר באמצעות עורך דינו דוד פטר.

עם זאת, ציינו כי ראש הממשלה יהיה רשאי להציב בצוות נציג מטעמו. בג"ץ גם הבהיר בהמשך לקביעתו הקודמת כי כל מינוי עד דרגת תת ניצב כולל יהיה לפי המלצת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה - כי גם מינויים לדרגת ניצב יהיו רק בהתאם להמלצת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה.

כלומר, בג"ץ למעשה קובע שהיועצת המשפטית לממשלה תוכל לתת חוות דעת על כל מינוי של בן גביר והמפכ"ל - כולל מינוי ניצבים וכולל מינויים שטרם אושרו.‏

נזכיר כי לאחר הדיון בבג"ץ בעניין הדחת השר, השופטים קבעו כי בן גביר והיועמ"שית יחזרו לשולחן המו"מ - אך כבר אז פעילי ימין רבים התריעו כי בג"ץ יימנע מלהכריז על פיטוריו, אך למעשה ישאיר אותו ללא סמכויות.