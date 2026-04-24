בנט מגיב לבשורה הקשה: "אסור לעבור לסדר היום"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לטרגדיה הנוראית בפתח תקווה בה נרצח ימנו בנימין זלקה לאחר שביקש ממספר נערים לא לרסס ספריי שלג בפיצריה בה עבד.

"הרצח הזה מזעזע את הלב", כתב בנט. "תראו את העיניים הטובות של ימנו זלקה. נער תמים וחרוץ שיצא לעבוד בערב יום העצמאות כדי לסייע למשפחתו, ונרצח בידי חבורת נערים".

"אסור לעבור על זה לסדר היום", קרא בנט. "חייבים למצות את הדין עם הרוצחים ולהוקיע את האלימות הנוראה הזאת מקרבנו".

"בשבת נקרא בפרשה את הציווי המהדהד: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ". נזכור ונזכיר לילדנו את החובה העמוקה לאהוב את הזולת כאילו הוא היה אנחנו! נזכור את ימנו זלקה ז"ל ונעשה הכל כדי לתקן. יהי זכרו ברוך".

