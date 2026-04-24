ישראל נערכת למלחמה בשתי זירות: "בכל רגע"

ישראל השלימה את מוכנותה למערכה צבאית נוספת בשתי חזיתות מרכזיות – מול חיזבאללה בלבנון ומול איראן, כך דיווח אמש הכתב הצבאי ניר דבורי בחדשות 12. על פי הדיווח, ההיערכות המוגברת מגיעה על רקע ההבנה במערכת הביטחון כי שתי הפסקות האש נמצאות כעת על סף קריסה.

בשל המתיחות הגבוהה, בצה"ל כבר נקבעו תוכניות אופרטיביות ויעדי פעולה ברורים בשתי החזיתות. נכון לעכשיו, ישראל נוקטת במדיניות של ריסון עצמי למרות הפרות בולטות של הסכמי הפסקת האש, המורגשות במיוחד בגזרה הצפונית מול חיזבאללה.

עוש עולה מהדיווח, כי למרות המוכנות המבצעית המלאה והתוכניות המונחות על השולחן, ישראל ממתינה לקבלת "אור ירוק" מצד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לפני שתצא לפעולה רחבה. התיאום מול הממשל האמריקאי נחשב לקריטי בשלב זה, בעוד בשטח נמשכת הדריכות המרבית לקראת אפשרות של התדרדרות ביטחונית מהירה.