זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת אחרי מות – קדושים תשפ"ו

פרשת אַחֲרֵי מוֹת היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט"ז, פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ח, פסוק ל'. המילים הפותחת את הפרשה מתייחסות לאירועי פרשת שמיני: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן…".

בדרך כלל קוראים את פרשת אחרי מות בשבת שאחרי פסח. בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת "אחרי מות" ביחד עם פרשת "קדושים".

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:54

תל אביב

כניסת השבת: 18:55. יציאת השבת: 19:56

חיפה

כניסת השבת: 18:49. יציאת השבת: 19:56

באר שבע

כניסת השבת: 18:56. יציאת השבת: 19:54

חברון

כניסת השבת: 18:58. יציאת השבת: 19:54

גוש עציון

כניסת השבת: 18:58. יציאת השבת: 19:54

אריאל

כניסת השבת: 18:45. יציאת השבת: 19:54

אילת

כניסת השבת: 18:42. יציאת השבת: 19:51

צפת

כניסת השבת: 18:50. יציאת השבת: 19:55