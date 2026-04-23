"חשבתי שיהיה לי יותר קל": הפוסט המצמרר של פדוית השבי

לאחר שגופת אביה דרור ז"ל הושבה לישראל ונטמנה בבארי לצד אמה יונת ז"ל, עלמה אור ששוחררה משבי חמאס משתפת בכאב בלתי נתפס: "חשבתי שיהיה לי יותר קל כשאתם קבורים יחד בבית, אבל שום מציאות לא תשנה את החוסר. הבית שבו נרצחתם תכף ייהרס לגמרי"

עלמה אור, ששרדה את התופת ונחטפה לרצועת עזה מקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר, פרסמה הלילה (חמישי) מכתב פרידה קורע לב בחשבון האינסטגרם שלה. הפוסט מגיע לאחר סגירת מעגל טראגית עבורה ועבור משפחתה – גופת אביה, דרור אור ז"ל, שהוחזקה בעזה, הושבה לקבורה בישראל והוא נטמן בקיבוץ בארי לצד אמה, יונת ז"ל, שנרצחה בשבת השחורה.

"לא בבור בעזה, אלא בבית"

לצד תמונה בה נראים הוריה שוכבים מחובקים ונינוחים על הדשא, שיתפה עלמה בתחושות הקשות שלא מרפות גם אחרי הקבורה המשותפת. "אמא ואבא שלי, עכשיו שניכם קבורים בבית בבארי אחד ליד השניה", כתבה. "חשבתי שאולי יהיה לי יותר קל לכתוב לכם, שאולי ארגיש פחות כאב, שיהיה לי נחת שאבא סוף סוף בבית ולא בבור בעזה - אבל שום מציאות לא תשנה את החוסר שלכם פה".

עלמה שיתפה בגעגוע המייסר לפעולות הפשוטות של היומיום ולשגרה שנגדעה באחת: "אני לא מאמינה שעבר כל כך הרבה זמן מאז שלא דיברנו, מאז שלא הסעת אותי או הכנת לי אוכל אבא. מאז שאמרתי את המילה אמא ומישהו אשכרה ענה... בחיים לא האמנתי שזה יקרה לכם".

"המקום שבו ראיתי אתכם בפעם האחרונה, לתמיד"

בטקסט המצמרר, התייחסה עלמה גם לבית המשפחה בקיבוץ שספג הרס רב ונושא בתוכו את הזיכרונות האחרונים מהוריה. "החיים שלי באמת כבר לא אותו דבר מאז שעזבתם. הכל עדיין ריק, הבית שהכרתם לא קיים ותכף ייהרס לגמרי. וזה אותו הבית שבו נרצחתם והמקום שבו ראיתי אתכם בפעם האחרונה.. לתמיד".

"אני לא מבינה איך ולמה עשו לנו את זה", הוסיפה בכאב, "אמא, אבא אנשי השלום, אנשי הטוב. אנשים שבאמת מפיצים רק טוב בעולם, לא היה בכם טיפת רוע. אני מתגעגעת לשיחות איתכם, לצחוקים, לאנשים שהייתם ולרוח הטובה שהבאתם לכל מקום. אני באמת לא רוצה שתישארו רק בגדר זיכרון".

"לנצח אהיה הילדה הקטנה שלכם"

את המכתב להוריה סיימה עלמה בהבטחה להמשיך ולהיאחז בערכים שהנחילו לה: "אני אוהבת אתכם כל כך ועדיין מנסה להבין בכל יום איך להיות טובה יותר, איך להמשיך לגדול דרך הערכים שנתתם לי איך ללמוד דרככם על עצמי כבן אדם. לנצח תהיו חלק ממני ואני עדיין הילדה הקטנה שלכם. אוהבת וזוכרת תמיד".