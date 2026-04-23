עורכת הדין תוקפת את עמית בכר: "רוצה מלחמה? תקבל מלחמה"

עו"ד אודליה קדמי עוקצת את בכר "הסכם השתקה לא יהיה פה - רוצה מלחמה? תקבל מלחמה"

עו"ד אודליה קדמי, אחות של ניצולת המסיבה בנובה, יוצאת בהתקפה כנגד ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, זאת לאחר שבכר הוציא מכתב לוועדת האתיקה בדרישה להעמידה לדין משמעתי בעקבות המחאה בבג"ץ מוקדם יותר בדיון המשפחות השכולות בעניין ועדת החקירה לארועי ה-7.10.

בתגובה עוקצת עו"ד קדמי את עמית בכר ואומרת כי "כאן לא יהיו דמי שתיקה" תוך שהיא רומזת לפרסומים לפיהם לשכת עורכי הדין שילמה לאחרונה דמי שתיקה למנכ"לית הפורשת אושרת תגר. פרשייה שהביכה את יו"ר הלשכה בכר, ואשר עו"ד קדמי הצטרפה לקריאות לחקור את יו"ר הלשכה בעניין.

עו"ד קדמי הגיבה לפניית בכר לועדת האתיקה "עמית בכר היקר, אני מבינה שעו״ד של ״חוזה חדש״ עבדה היום שעות נוספת כדי לסכל אותי. אבל עלי איומים לא עובדים. וכבר עכשיו אני מודיעה לך: הסכם השתקה לא יהיה פה. אתה רוצה מלחמה, תקבל מלחמה", תקפה קדמי.

עוד מסרה בתגובה "בג"צ חצה היום קו נוסף, כאשר חסם בפני משפחות שכולות כניסה לדיון, תוך פגיעה אנושה בעקרון פומביות הדיון, כאשר במקביל משפחות שכולות מהצד הנכון נכנסות והמשפחות השכולות סוג ב' נשארות בחוץ. אנחנו עמדנו שם ודרשנו את מה שהחוק מאפשר לנו, אל תאמינו לפייקים, כל מה שעשינו חוקי, מקסימום תקראו לזה מחאה אפקטיבית", הוסיפה עו"ד קדמי.

עו"ד אודליה קדמי, משנה לראש מועצת זכרון יעקב, פעילה חברתית, לשעבר מנכ״לית עמותת ״החמושות בישראל״, פעילה למען קידום זכויות נשים ומי שהובילה את מהפכת רישיון הנשק בציבור הנשים בישראל.