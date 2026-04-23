סקר מנדטים: בנט מתחזק; נתניהו בבעיה קשה

סקר מנדטים חדש של חדשות 12 מציג תמונה עגומה לגוש הימין, אך גם האופוזיציה בבעיה. לכל הנתונים

סקר מנדטים שנערך היום (חמישי) בחדשות 12, מציג תמונה לא טובה ל-2 הגושים. לקואליציה אין רוב להקמת ממשלה ולאופוזיציה יש 60 מנדטים ללא תמיכה של המפלגות הערביות.

הליכוד בראשות נתניהו מקבלת 25 מנדטים. בנט 2026, מפלגתו של נפתלי בנט הייתה מתחזקת ל-21 מנדטים (מנדט יותר מאשר בסקר הקודם), ומפלגת ישר של גדי איזנקוט הייתה המפלגה השלישית, ששומרת על כוחה עם 14 מנדטים.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר הייתה נחלשת ומקבלת 9 מנדטים, וגם ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-9 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הייתה מקבלת 8 מנדטים, מנדט פחות מאשר בסקר הקודם.

יהדות התורה הייתה שומרת על כוחה ומקבלת 7 מנדטים, ויש עתיד הייתה מתחזקת ומקבלת 7 מנדטים. רע"ם בראשות עבאס וחד"ש-תע"ל היו זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה: הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' (2.7%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.3%), כחול לבן בראשות בני גנץ (0.8%), בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (0.4%).

מפת הגושים: הקואליציה עם 50 מנדטים והאופוזיציה עם 70 מנדטים (המפלגות הערביות עם 10 מנדטים, ושאר האופוזיציה עם 60).