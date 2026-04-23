מסתמן: היועמ"שית בצעד מפתיע לטובת בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לא תתנגד למינוי גונדר ערן נהון ליועמ"ש המשטרה - מועמד שהשר בן גביר רצה לתפקיד, כך דווח הערב (חמישי) ב-i24news.

המפכ"ל דני לוי רצה תחילה למנות קצין אחר לתפקיד, אך בסופו של דבר הסכים למועמד של השר. נזכיר כי כל עניין המינויים עמד בליבת הדיון בבג"ץ בעניין העתירות נגד השר בן גביר. בג"ץ קבע אז כי היועמ"שית והשר יחזרו לשולחן הדיונים, מתוך מטרה להגיע להסכם ביניהם על מעורבות השר.

עוד קבע אז בג"ץ: קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק בדרגת סנ”צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ”כ, תוך מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי".