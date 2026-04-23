בשורה קשה לנהגים: כביש 6 ייסגר

נתיבי ישראל יצאו הערב (חמישי) בהודעה לציבור הנהגים, לפיה כביש 6 ייחסם לתנועה למספר ימים.

בהודעה נמסר: חסימה לילית בכביש 6 לצפון ממחלף באקה עד עירון החל מיום א' (26.4) עד יום ד' (29.4) בין השעות 23:00 ל-05:00 למחרת, זאת בשל עבודות הנפה והתקנת קורות גשר במסגרת פרויקט "כביש 611".



במהלך העבודות, תיחסם הכניסה ממחלף באקה לכביש 6 לנוסעים לכיוון צפון, והתנועה תוסט לכביש 9.

נהגים המעוניינים לשוב לכביש 6 לכיוון צפון יוכלו להמשיך בכביש 9, לפנות ימינה לכביש 581, משם להמשיך לכביש 574 ולהשתלב מחדש בכביש 6 במחלף עירון. (כמצורף במפה)

ציבור הנהגים מתבקש להישמע להסדרי התנועה במקום, לשילוט ולהכוונת הפקחים, ולהיעזר ביישומוני הניווט. פרויקט "כביש 611" מבוצע בהשקעה כוללת הנאמדת בכ-335 מיליון ש"ח, ובמסגרתו מבוצעות עבודות הנפה והתקנת קורות לצורך הקמת כביש דו-נתיבי, דו-מסלולי מעל כביש 6.

הגשר ישמש כציר תחבורתי מרכזי ויאפשר כניסה ויציאה חדשות לעיר חריש דרך כביש 574, כחלק משיפור הנגישות והקישוריות האזורית.