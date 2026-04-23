25 מטרים מתחת לחנות בגדים: צפו במפקדת הטרור של חיזבאללה

לוחמי צה"ל איתרו בכפר אל-ח'יאם תשתית תת-קרקעית מסועפת של ארגון הטרור, שהוסוותה בלב שכונה אזרחית מתחת לעסק תמים. בתוך המפקדה נמצאו אמצעי לחימה וחדרי ניהול לחימה. דובר צה"ל: "ניצול ציני מתוכנן של תושבי לבנון"

הותר לפרסום: כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון, חשפו מפקדה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה שהוסוותה היטב בלב אוכלוסייה אזרחית.

במסגרת הפעילות הקרקעית במרחב הכפר אל-ח'יאם, שנועדה להשמיד תשתיות טרור ולמנוע איום ישיר על יישובי הצפון, איתרו הלוחמים פיר מנהרה בתוך חנות בגדים אזרחית. הפיר הוביל לתשתית טרור תת-קרקעית שנחפרה לעומק משמעותי של כ-25 מטרים. בתוך המנהרה נמצאה מפקדה שלמה שכללה אמצעי לחימה רבים וכן חדרים ייעודיים ששימשו את מחבלי הארגון לניהול הלחימה ולשהייה במקום.





דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לחשיפה: "ארגון הטרור חיזבאללה מטמיע תשתיות טרור במרחבים אזרחיים ובכך מסכן את תושבי לבנון. בניית תשתית תת-קרקעית בתוך מרחבים אזרחיים בלבנון מהווה ניצול ציני מתוכנן של תושבי לבנון לקידום מטרות הטרור של חיזבאללה".

עוד הדגישו בצה"ל כי הכוחות ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי כדי להגן על המרחב ולהסיר איומים מעל אזרחי מדינת ישראל ולוחמי צה"ל