הסימן בשמיים מעיד: מלחמה נוספת עם איראן בפתח

ברקע סימן השאלה הגדול שמרחף מעל סיכויי הסלמה במזרח התיכון, הסימן בשמים מעיד מעל לכל ספק: המלחמה הבאה בפתח

רכבת אווירית של עשרות מטוסי תובלה אמריקאיים החלה ביממה האחרונה בהעברת ציוד צבאי מסיבי מבסיסים באירופה לעבר יעדים במזרח התיכון. על פי הדיווח בחדשות 12, המהלך האמריקאי מגיע בשיאו של מתח מדיני וביטחוני גבוה באזור, ונועד לחזק את פריסת הכוחות המערביים.

במקביל לעדכון על תנועת המטוסים, דווח כי הפסקת האש באזור הוארכה עד ליום ראשון הקרוב. גורמים ביטחוניים מצביעים על כך שהבחירה בתאריך זה אינה מקרית; מדובר בחלון זמן התואם במדויק את המועד שבו נושאת המטוסים האמריקאית צפויה להשלים את הגעתה למזרח התיכון.

מוכנות לכל תרחיש

הארכת הפסקת האש נועדה, כך נראה, לאפשר לכוחות האמריקאיים להשלים את ההיערכות הלוגיסטית והמבצעית שלהם. הגעת נושאת המטוסים ביום ראשון תעניק לממשל בוושינגטון מרחב תמרון רחב יותר ואפשרות תגובה מהירה במידה והמגעים המדיניים לא יבשילו לכדי הסכמות ארוכות טווח.

בישראל ובבירות האזור עוקבים בדריכות אחר הגעת הציוד והכוחות, כאשר המטרה האמריקאית היא לייצר הרתעה משמעותית בשטח רגע לפני פקיעת הדד-ליין ביום ראשון.