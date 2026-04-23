אחרי הסערה: המשטרה בהודעת הבהרה לציבור

אחרי הסערה והטענות כי ד"ר אלכס סינקלר נעצר ונלקח לחקירה - המשטרה מפרסמת הודעת הבהרה

ד"ר אלכס סינקלר, תושב העיר מודיעין, טען השבוע כי הוא עוקב לחקירה לאחר שהסתובב עם כיפה שעליה דגל פלסטין.

על פי עדותו של סינקלר, השוטרים דרשו שהכיפה תישאר אצלם כדי שישוחרר, ומשלא הסכים, הכיפה נגזרה על ידי השוטרים בתחנה.

האירוע החל כאשר סינקלר שהה בבית קפה סמוך לביתו. לדבריו, אדם שניגש אליו והבחין בכיפה התעמת עמו והודיע כי הוא מזמין משטרה. עם הגעת השוטרים למקום, נאמר לסינקלר כי הוא מעוכב.

כעת, המשטרה טוענת כי מדובר באירוע אחר לחלוטין. בהודעה נמסר: לאור פניות כתבים שהתקבלו בנושא אירוע ובו עוכב אדם שחבש כיפה עם דגל פלסטין בעיר מודיעין, נבהיר כי בניגוד לפרסומים שונים, האדם שעוכב לתחנת המשטרה לא נחקר ולא נעצר.

בתאריך 20.4.26, לאחר שהתקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אדם שישב בבית עסק בעיר כשהוא חובש כיפה ועליה דגל פלסטין, הגיעו שוטרי תחנת מודיעין למקום בתוך זמן קצר לצורך בירור וטיפול בדיווח. במהלך הטיפול עוכב האיש לתחנת המשטרה, ולאחר בירור שוחרר לדרכו.

מאחר והוגשה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים, לא נוכל לפרט מעבר לכך בשלב זה.