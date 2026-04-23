בעלות של 2 מיליארד ש"ח: מערכת היירוט הישראלית נמסרה לסלובקיה

משרד הביטחון והתעשייה האווירית הודיעו היום (חמישי) על השלמת שלב משמעותי בעסקת הענק עם סלובקיה, כאשר מערכת ההגנה האווירית המתקדמת ברק אם אקס נמסרה לחיל האוויר המקומי. העסקה, שנחתמה בשנת 2024 בהיקף של כ-560 מיליון אירו (כ-2 מיליארד שקלים), יצאה לפועל תוך הקדמה של לוחות הזמנים המקוריים וכוללת גם העברת הכשרה וידע מבצעי לכוחות הסלובקיים.



המהלך צפוי להעצים את יכולות ההגנה של המדינה האירופית מפני מגוון איומים מודרניים, בהם מל"טים, מטוסי קרב, טילי שיוט וטילים בליסטיים, תוך חיזוק מערך ההגנה של ברית נאט"ו באזור.

מערכת הברק אם אקס היא פתרון הגנה אווירית רב-שכבתי המיועד לפריסה ביבשה, בים ובאופן נייד. היא מצוידת בשלושה סוגי מיירטים מתקדמים המכסים טווחי הגנה שבין 35 ל-150 קילומטרים. בלב המערכת פועלים מכ"מים רב-משימתיים המספקים יכולות גילוי, סיווג ומעקב אחר איומים מרובים בו-זמנית בסביבות לחימה מורכבות.



שיתוף הפעולה התעשייתי במסגרת ההסכם כולל גם העברת טכנולוגיה וייצור מקומי בסלובקיה, מה שמחזק את הקשרים הכלכליים והביטחוניים בין ירושלים לברטיסלבה ומבסס את מעמדה של ישראל כשותפה אסטרטגית מובילה בזירה הבינלאומית.



שר הביטחון, ישראל כץ, התייחס למסירת המערכת ואמר: "מסירת המערכת היא ביטוי נוסף לעוצמתה של התעשייה הביטחונית הישראלית וליכולת שלנו לספק לבעלות בריתנו פתרונות מתקדמים לאיומים רבים. מלחמת התקומה הוכיחה מעל לכל ספק את האפקטיביות של המערכות הישראליות בשדה הקרב - והביאה לעלייה משמעותית בביקוש העולמי לפתרונות ההגנה שלנו".



עוד התייחס כץ ואמר:" המערכת תחזק באופן משמעותי את יכולות ההגנה של סלובקיה - ואנחנו כבר עכשיו מזהים עניין גובר מצד מדינות נוספות, וצפויות להיחתם עסקאות משמעותיות נוספות בעתיד הקרוב".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, הוסיף: "מסירת מערכת ה-BARAK MX לסלובקיה היא עדות לעומק הקשר האסטרטגי בין שתי המדינות. הייצוא הביטחוני הישראלי הוא כלי מרכזי לבניין כוחו של צה"ל, להשפעה על מדיניות חוץ ולחיזוק הכלכלה והתעשייה. הטמעת היכולות הללו באירופה, בהתאם לתקני נאטו, מדגישה את עליונותה המבצעית של התעשייה הישראלית ותסייע לנו בקידום עסקאות נוספות".

גם בצד הסלובקי הביעו סיפוק מההתקדמות המהירה. סגן ראש הממשלה ושר ההגנה הסלובקי, רוברט קלינק, חשף: "הסוללה הראשונה של מערכת BARAK MX כבר נפרסה במיקום מסווג. המערכת נמצאת כעת בתהליך הכנסה לפעילות, עם מוכנות מבצעית מלאה הצפויה בשבועות הקרובים. התהליך כולל הכשרה שוטפת של חיילים סלובקיים והגעת מומחים זרים, כאשר רכיבים נוספים של המערכת ימשיכו להגיע לאורך השנה".