שנתיים וחצי אחרי: תושבים בעוטף התבקשו להיכנס לממ"ד

שנתיים וחצי חלפו מאז בוקר שמחת תורה, אך עקבות המלחמה והטבח עדיין צצים בשטח: פריט אמל"ח של מחבלים אותר בימים האחרונים במהלך עבודות שיקום המתבצעות בשטחי קיבוץ נירים שבעוטף עזה. על פי ההערכות, מדובר בפצצת RPG שנורתה במהלך המתקפה, לא התפוצצה ונקברה חלקית באדמה עם הזמן, עד שנחשפה במקרה על ידי צוותי עבודה אזרחיים שפעלו במקום.

על פי דיווח של שי לוי באתר mako, עם זיהוי הממצא המסוכן הופסקו העבודות בשטח באופן מיידי והאזור נסגר הרמטית עד להגעת כוחות הביטחון. רק למחרת הגילוי הגיע למקום כוח הנדסה קרבית של צה"ל, שביצע הערכת מצב מקצועית והחליט כי הדרך הבטוחה ביותר לנטרול האיום היא השמדת פריט האמל"ח בפיצוץ מבוקר בשטח.

התושבים נכנסו לממ"דים

לקראת פעולת הנטרול, התבקשו תושבי קיבוץ נירים להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לסיום הפעילות, וזאת מחשש להתעופפות רסיסים כתוצאה מהפיצוץ. הפיצוץ עצמו בוצע בשעות הבוקר ונשמע היטב בכל רחבי הקיבוץ והיישובים הסמוכים.

בצה"ל מבהירים: לגלות ערנות

הפעולה עברה בהצלחה ללא נזק או נפגעים. בצה"ל ציינו כי הטיפול בממצא היה חלק מנוהל שגרתי של טיפול בנפלים ובפריטי חבלה ישנים. בצבא מדגישים שוב את החשיבות העליונה של ערנות מצד תושבים וצוותי עבודה הפועלים באזורי הלחימה לשעבר, ומבקשים לדווח באופן מיידי על כל חפץ חשוד שמתגלה במהלך עבודות השיקום או בחצרות הבתים.