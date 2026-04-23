דו"ח חסוי לקונגרס: הרשות הפלסטינית ממשיכה לממן מחבלים

חשיפה משמעותית בארצות הברית: בניגוד להתחייבות, הרשות הפלסטינית העבירה משכורות למחבלים וממשיכה לחנך לג׳יאהד. תנועת רגבים: "מי שיודע לתקוף באיראן - חייב לפעול נגד הטרור שמתחת לבית"

בתחילת השבוע אתר החדשות האמריקאי Washington Free Beacon, חשף כי מחלקת המדינה האמריקנית הגישה לקונגרס דו"ח חסוי שמוכיח כי הרשות הפלסטינית ממשיכה במימון טרור ובתשלום משכורות למחבלים.

לפי הדיווח, הרשות הפלסטינית הפרה שורה ארוכה של התחייבויות שניתנו לארצות הברית וממשלות אירופה, ולמרות הבטחתו של יו"ר הרשות אבו מאזן בשנת 2025 על ביטול תוכנית ה"תשלום תמורת רצח", ממשלתו הוסיפה להעביר מאות מיליוני דולרים למחבלים באמצעות "רשות רווחה" שהוקמה לאחרונה ככסות להעברות הכספים למחבלים ומשפחותיהם.

הפרת הסכמי אוסלו

ממצאים אלו מתפרסמים כשישה חודשים לאחר תחילת הפסקת האש בעזה, שבמסגרתה התחייבה הרשות בפני נשיא ארה"ב טראמפ ליישם רפורמות מקיפות ולהפסיק את מימון הטרור כדי לשלוט ברצועת עזה. הודעת מחלקת המדינה מאשרת כי הרשות הפרה – באופן מכוון ובוטה - את התחייבויותיה.

לצד המימון לטרור, הדו"ח מצביע על המשך ההסתה והאדרת אלימות מצד הרשות - בחומרי לימוד של מערכת החינות של הרש״פ, ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת - ותמיכה בטרור באמצעות תכני לימוד ומחנות קיץ המנחילים לילדים אידאולוגיה ג'יהאדיסטית.

הכתבה באתר האמריקאי צילום: צילומסך

הדו"ח מראה בנוסף כי הרשות הפלסטינית פועלת בניגוד גמור להסכמי אוסלו בקידום צעדים חד-צדדיים באו"ם להקמת מדינה פלסטינית, ובפניה לערכאות משפטיות בינלאומיות. בכירי הרש״פ מנסים לבלום את התרחבות "הסכמי אברהם" תוך תמיכה בחרם ובבידוד מדינת ישראל בזירה העולמית, נסיונות המעידות על חוסר תום לב. בעקבות הפעולות האלה חסמה מחלקת המדינה בספטמבר האחרון את כניסתם של בכירי הרשות לעצרת הכללית של האו"ם.

רגבים: "הרש"פ היא אויב לכל דבר"

תנועת רגבים מסרה: "הרשות הפלסטינית היא ישות טרור שמתעתעת בעולם כולו. הדיווח האחרון של מחלקת המדינה לקונגרס הוא אסימון נוסף שנופל ברצף הוכחות וחשיפות רבות מספור מהשנים האחרונות. מאחורי חליפות הדיפלומטיה והבטחות השווא לנשיא טראמפ, אבו-מאזן ממשיך לתדלק את מכונת הרצח במאות מיליוני דולרים".

"מדינת ישראל חייבת להפסיק להישען על טרוריסטים כקבלני משנה לביטחון אזרחי ישראל. מי שמחנך ילדים לג'יהאד במחנות קיץ, רודף את מדינת ישראל בערכאות בינלאומיות ומחבל שוב ושב בהסכמי אברהם, הוא אויב לכל דבר. על ממשלת ישראל, שהוכיחה בשמי אירן שהיא יודעת איך לטפל באויבים, לפעול מיידית גם נגד מי שחותרים תחת קיומנו - ממרחק של מטרים ספורים ממפתן דלתות ביתינו."