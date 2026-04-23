בשורה להתיישבות: אלו היישובים בהם הקליטה תשתפר משמעותית

המנהל האזרחי סיים היום (חמישי) את ההקמה של שישה תרני תקשורת חדשים ברחבי יהודה ושומרון. התרנים יביאו לשיפור מיידי ומשמעותי בקליטה הסלולרית באזורים ויישובים רבים ברחבי יהודה ושומרון.
ההקמה תשפיע הכבישים 55, 446, 90, וצומת ג׳ית שבכביש 60. הישוב קדומים וחטיבת אפרים. בנוסף, התרנים שהוקמו עד כה ישפרו את הקליטה מיידית במעלה אדומים, מצפה יריחו, ברוכין וכביש 90.
במקביל לכך, ממשיכה היחידה, בהקמה של 16 תרנים נוספים שבנייתם תושלם בחודשים הקרובים, ו-27 תרנים נוספים שיוקמו בשלב הבא. כל זאת על מנת להביא לשינוי דרסטי בקליטה ברחבי יהודה ושומרון ולביטחון האזרחים.
הרשימה המלאה של האזורים והיישובים שיושפעו מיידית
היישוב מצפה ישי. כביש 55 וצומת ג׳ית שבכביש 60. דרום הישוב קדומים וחטיבת אפרים. הכביש המוביל לישוב קידר ומרחב הישוב, ושכונה 06 במעלה אדומים צומת אלמוג שבכביש 1, מרחב הישוב אלמוג. צומת העוג'ה שבכביש 90. השכונות החדשות בישוב מצפה יריחו. כביש 446 והישוב ברוכין.
