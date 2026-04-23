פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: איך נהיה קדושים באמת?

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת אחרי מות - קדושים, מעשה קטן בכל יום יהפוך אותנו לקדושים

התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

פרשת השבוע שלי – פרשת אחרי מות - קדושים

ּמה זה להיות"קדוש"?

בסרטון, מלמדת אביה כי קדושה אינה מצריכה כנפיים של מלאך או התבודדות על הר גבוה. במקום זאת, המצוות נועדו להפוך אותנו לאנשים טובים יותר בבית, בבית הספר או בגן - "להיות קדוש זה פשוט להיות אדם שעושה טוב".

מצווה נוספת בפרשה היא ואהבת לרעך כמוך: כדי להמחיש את המושג, אביה מתארת סיטואציה שבה לילד נופל הכריך בהפסקה. במקום לצחוק עליו, "ואהבת לרעך כמוך" פירושו להציע חיבוק או חצי מהכריך שלך.

ולסיכום יש גם משימה לילדים: לחפש כבר היום הזדמנות למעשה טוב אחד קטן .זה יכול להיות חיוך, זה יכול להיות מילה טובה. זה יכול להיות לוותר לאח או לחבר. זה הדברים הקטנים האלה, אלו שהופכים אותנו לקדושים באמת.

פרשת השבוע שלי עם אביה

שחקנים: אביה הרנוי

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.