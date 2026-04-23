הפעיל החברתי ושורד הטבח מצטרף למפלגת 'הדמוקרטים'

הפעיל החברתי אבי דבוש, תושב קיבוץ נירים ששרד את הטבח בשבעה באוקטובר, הודיע היום (חמישי) על הצטרפותו למפלגת "הדמוקרטים" ועל כוונתו להתמודד בפריימריז הקרובים על מקום ברשימה לכנסת. דבוש יתמודד על משבצת הייצוג של מרצ בתוך הרשימה המאוחדת.

בפוסט שפרסם, שחזר דבוש את רגעי התופת שעבר עם משפחתו בקיבוצו. "השבעה באוקטובר היה היום הקשה ביותר בחיי", כתב. "הבית שלי נכבש על ידי מחבלי חמאס. במשך שלושים שעות היינו נצורים בממ"ד ובמקלט, בזמן שחברים ושכנים נרצחו ונחטפו".

אבי דבוש צילום: יעל אילן

"להביא את קולו של הנגב והעוטף"

דבוש הסביר כי החלטתו להיכנס לזירה הפוליטית נובעת מהרצון להוות פה לתושבי הפריפריה שחשים מופקרים. "אני בא להביא לכנסת את קולו של העוטף, של הנגב ושל תושבי הצפון. את קולם של כל מי שמבקשים הנהגה אחרת של אחריות ויושרה", הצהיר.

בדבריו תקף בחריפות את הרכב הממשלה הנוכחי ואת חבריה המזוהים עם עוצמה יהודית: "מולנו עומדת ממשלה שחברים בה כהניסטים, ממשלה שנותנת רוח גבית לטרור יהודי ומלבה גזענות. זו ממשלה שמנותקת מהעם וגוזלת מהצעירים את התקווה".

"אני מביא איתי שנים של עשייה וחיבור ליהדות של חסד וצדק", סיכם דבוש את פנייתו למתפקדים. "אני מתמודד כדי להציע דרך אחרת – ישראל שמכבדת את העובדים והמשרתים, ומשקיעה בפריפריה שנטשה הממשלה הכושלת והצינית".