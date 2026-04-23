לפיד על המהומה בדיון בבג"ץ: "תוצאה של הסתה של רה"מ ושריו"

הפסקת הדיון היום (חמישי) בבג"ץ בנוגע להחלטה על ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, עוררה תגובות רבות במערכת הפוליטית.

אחרי פרסום התגובה של הרשות השופטת, גם ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד, מגיב ומאשים את הממשלה: "‏ההשתללות בבג״ץ היא תוצאה של הסתה של ראש הממשלה ושריו נגד בית המשפט העליון. האמירות האלימות שלהן מסכנות חיים".

עוד הוסיף ואמר לפיד: "‏במקום לעודד את התמונות האלה הממשלה הייתה צריכה לעשות דבר אחד פשוט - להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח. הם כבר לא יעשו את זה, אנחנו נעשה את זה בממשלה הבאה".

יו״ר כחול לבן בני גנץ התייחס לדרמה בבית המשפט העליון ואמר כי הדרך להגיע להחלטה הנכונה היא באמצעות בחירות: ״העימותים מחוץ לבית המשפט הבוקר בין הורים שכולים, פחות מ-48 שעות אחרי שהתייחדנו עם זכר הנופלים - קורעים את הלב. ישראל חייבת לצאת לבחירות, ולהקים ממשלת אחדות רחבה וציונית שתעצור את מלחמת האחים ותשבור את המחנות. ככה - אסור להמשיך.״